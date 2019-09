E-sigaretter knyttes til nye tilfeller av lungeskader i USA

NTB utenriks

Det er nå 805 tilfeller av bekreftede og sannsynlige lungeskader som knyttes til bruk av e-sigaretter, melder den amerikanske folkehelseetaten US Centers for Disease Control and Prevention. Tallet, som gjengis av CNN, omfatter 46 delstater og De amerikanske Jomfruøyer.

Tallet har økt markert siden forrige uke. Da var det meldt om 530 tilfeller.

Det er også meldt om 13 dødsfall i ti delstater – to i California, to i Kansas, to i Oregon og ett i hver av delstatene Illinois, Indiana, Minnesota, Missouri, Florida, Georgia og Mississippi.

Delstatene New York og Michigan har nylig innført et forbud mot e-sigaretter med smak.

11. september kunngjorde Trump-administrasjonen at et tilsvarende tiltak vil bli innført også på føderalt nivå.

