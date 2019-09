USA innfører innreiseforbud mot Cubas Raul Castro

NTB utenriks

Pompeo anklager Castro for grove brudd på menneskerettighetene.

– I sin fortsatte rolle i det kommunistiske partiet fører Raul Castro tilsyn med et system som vilkårlig anholder tusenvis av cubanere, og som for tiden holder flere enn 100 politiske fanger, sier Pompeo.

Utenriksministeren opplyser at Castro vil bli ilagt et reiseforbud som følge av menneskerettighetsbruddene og støtten til den venezuelanske lederen Nicolás Maduro.

Det regnes som usannsynlig at 88-åringen planla noen tur til USA, men sanksjonene innebærer også at Castros fire barn nektes innreise til landet. Blant dem er datteren Mariela Castro Espin, som har blitt en fremtredende forkjemper for homofile og lesbiskes rettigheter og økt kunnskap om hiv og aids.

Castro-kritikere i USA reagerte kraftig da hun besøkte flere amerikanske byer i 2012.

