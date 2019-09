To norskkurdere løslatt i Tyrkia

NTB utenriks

De to ble pågrepet av tyrkiske myndigheter for to måneder siden, angivelig fordi de var mistenkt for ha forbindelser med Kurdistans arbeiderparti (PKK), som er forbudt i Tyrkia.

De to mennene er tidligere omtalt som to godt voksne menn som er bosatt i Rogaland der de arbeider som drosjesjåfører.

– Utenrikstjenesten er kjent med at to norske borgere fengslet i Tyrkia har blitt løslatt, bekrefter Per Bardalen Wiggen, Utenriksdepartementets pressetalsperson, i en epost til ABC Nyheter.

Han skriver også at UD ikke kan gi flere detaljer «på grunn av lovpålagt taushetsplikt».

PKK, som i flere tiår har kjempet en væpnet kamp for kurdisk selvstyre i Tyrkias kurdiskbefolkede områder, blir ansett som en terrororganisasjon av Tyrkia, USA og EU. Gruppas opprinnelige mål var å etablere en egen kurdisk stat.

Den ene mannen ble pågrepet i den nordvestlige provinsen Bursa 27. juli. Kilder har opplyst til det statlige nyhetsbyrået Anadolu at mannen har hatt ansvaret for PKKs virksomhet i Norge og Europa. Den andre mannen ble pågrepet 22. juni, ifølge Dagbladet. Han blir beskyldt for å ha drevet virksomhet for PKK i Norge.

