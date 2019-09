Johnson forsvarer språkbruken

NTB utenriks

Etter en svært opphisset debatt i Underhuset onsdag kveld fikk statsministeren kraftig kritikk fra flere hold.

Debatten kommer blant annet som følge av høyesterett i London slo fast at Johnsons regjering handlet i strid med loven da han ba Parlamentet ta pause i fem uker samtidig som brexit-prosessen gikk mot et klimaks.

Johnson har gjentatte ganger brukt ordet «surrender» (kapitulere) når han omtaler loven som skal tvinge ham til å be om en ny brexit-utsettelse i tilfelle han ikke greier å få plass en ny avtale med EU innen fristen 31. oktober.

I intervjuer med BBC forsvarer Johnson sin beskrivelse av loven. Han argumenterer for at den vil fjerne regjeringens makt og landets makt til å bestemme hvor lenge Storbritannia skal bli i EU.

– Vi trenger å samle folk og få dette gjort, sier Johnson til BBC.

– Høye temperamenter må roes ned, og folk må komme sammen. Det er bare ved å få brexit gjennomført at vi vil få en slutt på denne uønskede situasjonen, og kan komme videre med den innenlandske agendaen, legger han til.

Johnson har også høstet kraftig kritikk etter at han onsdag uttalte at den beste måten å hedre den drepte Labour-parlamentarikeren Jo Cox på, er å få brexit overstått. Cox ønsket at Storbritannia skulle bli værende i EU og ble drept av en høyreekstremist mens hun drev valgkamp før folkeavstemningen i 2016.

