EU venter fortsatt på brukbare forslag fra britene

Barnier antydet torsdag at forslagene som Storbritannias statsminister Boris Johnson har kommet med til en ny brexitavtale, slett ikke er gode nok til å danne grunnlag for nye forhandlinger. Han sier at EU fortsatt venter på brukbare forslag.

EU har de siste dagene mottatt fire skriftlige innspill fra regjeringen i London, men Barnier er så langt ikke fornøyd med innholdet i britenes forslag.

EU har allerede inngått en brexitavtale med Storbritannia under den nå avgåtte statsministeren Theresa May, men den ble avvist av Parlamentet i London.

Johnson ønsker omfattende endringer, og hvis han ikke får det til, vil han heller at Storbritannia forlater EU uten en avtale 31. oktober.

