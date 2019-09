Tysk storbank ransaket i forbindelse med saken mot Danske Bank

NTB utenriks

Danske Bank i Estland og Deutsche Bank har samarbeidet gjennom flere år, og etterforskerne prøver å finne informasjon knyttet til straffesaken mot Danske Bank, opplyser påtalemyndigheten i Frankfurt, ifølge Reuters.

Deutsche Bank fastslår i en uttalelse at de samarbeider med myndighetene.

Den danske avisen Berlingske avslørte i 2017 at store beløp hadde passert gjennom den estiske banken uten at prosedyrer for å avsløre hvitvasking ble fulgt. Ifølge en intern gransking viste at det dreide seg om transaksjoner for nærmere 2.000 milliarder kroner, og en analyse utført av Jyske Bank konkluderte med at opptil 86 prosent av disse transaksjonene kunne være hvitvasking.

