To millioner barn uten skolegang i Jemen

NTB utenriks

Ytterligere 3,7 millioner barn i Jemen risikerer å miste skolegang fordi lærerne i landet ikke har fått lønn på over to år.

Krigshandlinger har drevet millioner av mennesker på flukt, og skoler blir angrepet. Det gjør at mange barn ikke har noe skoletilbud, sier lederen for UNICEFs virksomhet i landet, Sara Beysolow Nyanti.

Saudi-Arabia gikk til krig mot Houthi-opprørerne i Jemen i mars 2015 og har siden gjennomført over 20.000 flyangrep mot påståtte opprørsmål i landet.

Hver femte skolebygning er ifølge UNICEF bombet i grus, og krigen kan ifølge anslag ha kostet over 90.000 mennesker livet.

– Barn som ikke går på skole, har større risiko for å bli utnyttet, blant annet ved at de må delta i kamphandlinger, blir ofre for barnearbeid eller blir giftet bort i ung alder, sier Nyanti.

– De mister muligheten til å vokse og utvikle seg i omsorgsfulle og stimulerende omgivelser. Til slutt blir de fanget i et liv i fattigdom og motgang, sier hun.

24,1 millioner mennesker av en befolkning på rundt 30 millioner, er ifølge FN nå avhengige av nødhjelp utenfra for å overleve i Jemen. Millioner lever på randen av sult, og blant dem er 1,8 millioner barn under fem år, anslår UNICEF.

FNs generalsekretær António Guterres har omtalt Jemen som verdens verste humanitære krise.

(©NTB)