Eksperter: Deler av isbre på Mont Blanc i ferd med å kollapse

Om lag 250.000 kubikkmeter is står i fare for å løsne fra isbreen Planpincieux på østsiden av Grandes Jorasses-fjellet, opplyser italienske myndigheter.

Ordføreren i byen Courmayeur, Stefano Miserocchi, mener det er global oppvarming som har påvirket isbreen.

– Disse fenomenene viser nok en gang at fjellet gjennomgår en periode med stor forandring som følge av klimafaktorer, og at det derfor er spesielt sårbart, sier han til nyhetsbyrået ANSA.

Han signerte tirsdag en ordre om å stenge veier i Val Ferret etter at eksperter advarte om at en del av isbreen beveget seg med en hastighet på 50–60 centimeter per dag, ifølge BBC.

Isbreen utgjør ikke en trussel mot bebodde områder eller turistanlegg, men for sikkerhets skyld er flere fjellhytter evakuert.

Den høyeste fjelltoppen i Mont Blanc-massivet er 4.810 meter, noe som gjør den til den høyeste i Vest-Europa. Elleve av fjelltoppene i fjellmassivet er over 4.000 meter høye.

