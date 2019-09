Domingo ferdig i New York-operaen

NTB utenriks

Det bekrefter både Domingo og New York Metropolitan Opera tirsdag.

– Jeg debuterte i New York-operaen som 27-åring og har sunget her i 51 fabelaktige år. Selv om jeg sterkt avviser anklagene mot meg og tar avstand fra klimaet der folk blir dømt uten en rettferdig prosess, mener jeg at min tilstedeværelse i produksjonen av «Macbeth» ville vært distraherende for mine hardtarbeidende kolleger, sier 78-åringen.

Det var nyhetsbyrået AP som i august publiserte en sak der en danser og ni sangere, hvorav én står fram med navn, forteller at de er blitt seksuelt trakassert av Domingo. Påstandene støttes av et 30-tall andre vitner fra operaverdenen, hvor denne siden av operastjernen lenge har vært en offentlig hemmelighet.

Domingo selv har møtt anklagene med å kalle dem urovekkende og feilaktige. Han har beklaget om hans framferd har opprørt eller gjort noen ille til mote.

