Den tyske delen av Thomas Cook har begjært seg konkurs

Om lag 140.000 mennesker er for tiden på reise med det tyske underselskapet eller selskapets merkevarer Neckermann, Öger Tours og Bucher Reisen.

Selskapet erklærte seg onsdag betalingsudyktig, men det er foreløpig uklart hvordan dette vil påvirke kundene som nå er på reise.

Kunngjøringen kommer samtidig med at Condor, et tysk flyselskap som også er en del av Thomas Cook, er blitt innvilget et overgangslån på 380 millioner euro av den tyske regjeringen.

Thomas Cooks tyske underselskap har også bedt regjeringen om et overgangslån i ukjent størrelse, men onsdag opplyste selskapets toppsjef Stefanie Berk at forhandlingene dessverre ikke har ført til noen kortsiktig løsning.

