Boris Johnson flyr hjem til politisk kaos

Statsministeren er ventet å ankomme Storbritannia onsdag morgen, etter å ha deltatt i FNs hovedforsamling i New York de siste dagene.

«Statsministeren flyr tilbake til kaos», heter det på forsiden i onsdagsavisen til The Times. The Guardian skriver at «han villedet dronningen, folket og parlamentet».

Daily Mirror vier forsiden sin til bilder av britiske statsministre som har hatt den korteste levetiden ved roret. «Det er en spesiell plass for deg i historien, statsminister», skriver avisen.

Oppsiktsvekkende tale

Da Johnson talte i FNs hovedforsamling tirsdag kveld, valgte han å unngå britisk politikk, men vakte heller oppsikt med en tale om farene ved teknologi.

«Terminatorer med rosa øyne fra framtiden», «fryktinngytende kyllinger uten armer og bein» og «kjøleskap som piper etter mer ost» er blant utspillene han kom med. Nyhetsbyrået AP omtaler talen som «merkverdig energisk».

Statsministeren er kjent for briter for sin eksentrisitet og at han møter utfordringer med avvæpnende humor, men befinner seg denne gangen muligens i sin mest krevende tid i sin politiske karriere.

Johnsons fem uker lange suspendering av Parlamentet skjedde midt i en kritisk fase av behandlingen av brexit. Domstolen behandlet sist uke flere anker i søksmål knyttet til Johnsons beslutning. Tirsdag kom den enstemmige konklusjonen: Stengingen av nasjonalforsamlingen var ikke i tråd med loven.

Ber Johnson gå av

Mens dommen var lite lystig lesing for regjeringen, var det mange i opposisjonen som slapp jubelen løs. De mener Johnson bør forlate Downing Street lenge før Storbritannia forlater EU.

– Jeg inviterer Boris Johnson til å vurdere sin stilling og til å bli den kortest sittende statsministeren noensinne, sa Labour-leder Jeremy Corbyn på Labours partikonferanse i Brighton.

Opposisjonslederen oppfordret videre den konservative statsministeren til å holde et valg «for å velge en regjering som respekterer demokratiet». Også de skotske og walisiske nasjonalistpartiene – SNP og Plaid Cymru – sier Johnson bør gå av.

Underhuset samles

Da beslutningen i høyesterett kom, sa Johnson seg «dypt uenig» med den, men at han vil respektere avgjørelsen.

– Jeg har den ytterste respekt for rettsvesenet. Jeg tror ikke dette var den riktige konklusjonen, og suspensjon har blitt brukt i århundrer uten å bli utfordret på denne måten, sa Johnson.

Statsministeren sier planen fortsatt er å holde en trontale. Han lovet samtidig at Parlamentet skal få rikelig med tid til å diskutere brexit. Han gjentok også at landet fortsatt skal ut av EU 31. oktober.

Speaker John Bercow sier at Underhuset nå må tre sammen så fort som mulig, nærmere bestemt onsdag formiddag. Lederen av Underhuset sier han ønsker høyesteretts avgjørelse velkommen.

