Alternativ nobelpris til Greta Thunberg

NTB utenriks

Vinnerne av prisen, som ofte omtales som den alternative nobelprisen, får 1 million svenske kroner hver.

Den 16 år gamle svenske klimaaktivisten Greta Thunberg, som tirsdag holdt en følelsesladd tale i FNs hovedforsamling, får prisen for å ha inspirert millioner av andre til å engasjere seg i kampen mot global oppvarming, heter det i begrunnelsen fra Stockholm-baserte Right Livelihood Award Foundation.

Menneskerettsaktivisten Aminatou Haidar, som har vært fengslet og torturert i Marokko, får prisen for sin ikkevoldelige kamp for rettferdighet og selvstyre for Vest-Sahara.

Den kinesiske menneskerettsadvokaten Guo Jianmei får prisen for «sitt banebrytende og utrettelige arbeid» for kvinners rettigheter i verdens mest folkerike land.

Brasilianske Davi Kopenawa og hans Hutukara Yanomami Association får prisen for en modig og besluttsom kamp for å beskytte Amazonas og urbefolkningen der.

Stiftelsen Right Livelihood Award ble grunnlagt av den svensk-tyske filantropen Jacob von Uexkull i 1980 «for å hedre og støtte modige mennesker som løser globale problemer».

Årets fire vinnere føyer seg inn i rekken av nærmere 180 andre prisvinnere fra over 70 land.

