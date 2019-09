Trump: – Framtida tilhører sterke nasjoner

NTB utenriks

Trump hevdet at kloke ledere prioriterer sine egne land og sine egne folk. Talen ble beskrevet som et høylytt forsvar for nasjonalismen av nyhetsbyrået AP.

– Framtida tilhører patrioter. Framtida tilhører sterke, uavhengige nasjoner, sa den amerikanske presidenten.

Han mener uavhengigheten og sikkerheten til alle nasjoner er truet av ukontrollert innvandring og sviktende kontroll av grensene.

– Når du undergraver sikkerhet ved grensene, så undergraver du menneskerettigheter og menneskelig verdighet, sa Trump.

I talen beskrev han en motsetning mellom patrioter og det han kalte globalister. Dette er et uttrykk som ofte brukes av høyrepopulister for å kritisere tilhengere av omfattende internasjonalt samarbeid og globalisering.

– Globalismen har hatt en religiøs tiltrekningskraft på tidligere ledere og fått dem til å ignorere sine egne nasjonale interesser, sa Trump, og la til at denne epoken nå er forbi.

