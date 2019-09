Spansk domstol gir grønt lys for flytting av Francos levninger

NTB utenriks

Avgjørelsen var enstemmig. Det ble besluttet at klagen på flyttingen måtte avvises fullt og helt, heter det i kjennelsen fra de seks dommerne.

Spanias regjering ønsket å flytte levningene i juni, men seks dager før gikk Francos familie til retten for å hindre flyttingen. Tirsdag besluttet høyesterett at flyttingen er i tråd med spansk lov. Domstolen skal fortsatt ta stilling til tre andre klager, men det er ventet at disse vil være i tråd med tirsdagens beslutning.

Saken har splittet den spanske befolkningen, som fortsatt har svært ulike holdninger til diktaturet som tok slutt da Franco døde i 1975.

Statsminister Pedro Sanchez' sosialdemokratiske regjering mener at Spania ikke kan fortsette å glorifisere diktatoren, og står fast på at levningene må flyttes fra det enorme mausoleet der han ligger i dag. Gravstedet ligger i Valle de los Caídos vest for Madrid. Stedet tiltrekker seg både turister og grupper på ytre høyrefløy.

Franco styrte Spania med jernhånd etter den spanske borgerkrigen, som pågikk i årene 1936–1939. Gravstedet ble bygget av Francos regime mellom 1940 og 1959 – delvis ved hjelp av tvangsarbeid utført av rundt 20.000 politiske fanger.

