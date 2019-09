Spansk domstol avgjør om Francos levninger skal flyttes fra mausoleum

NTB utenriks

Saken har ført til måneder med bitter krangling. Mens regjeringen vil grave opp levningene og flytte dem til en mer diskret familiegrav, har Francos slektninger vært sterkt imot avgjørelsen.

De seks høyesterettsdommerne møttes klokka 10 for å kunngjøre kjennelsen.

Saken har splittet den spanske befolkningen, som fortsatt har svært ulike holdninger til diktaturet som tok slutt da Franco døde i 1975.

Statsminister Pedro Sanchez' sosialdemokratiske regjering mener at Spania ikke kan fortsette å glorifisere diktatoren, og står fast på at levningene må flyttes fra det enorme mausoleet der han ligger i dag. Gravstedet ligger i Valle de los Caídos vest for Madrid. Stedet tiltrekker seg både turister og grupper på ytre høyrefløy.

Myndighetene hadde planlagt å flytte Francos levninger 10. juni, men seks dager før ble flyttingen stanset av en domstol som følge av en klage fra Francos familie.

Høyesterett skal også ta stilling til tre andre klager, men det ligger an til at avgjørelsene i disse sakene vil være i tråd med den første.

Franco styrte Spania med jernhånd etter den spanske borgerkrigen, som pågikk i årene 1936–1939. Gravstedet ble bygget av Francos regime mellom 1940 og 1959 – delvis ved hjelp av tvangsarbeid utført av rundt 20.000 politiske fanger.

(©NTB)