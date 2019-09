Solberg: Trump mangler forståelse for felles løsninger

NTB utenriks

Etter at Trump tirsdag talte i FNs hovedforsamling, uttalte Solberg seg om talen i møte med flere norske medier.

– Det som oppleves som en sterk tale for patriotisme, innebærer noen utfordringer for verdenssamfunnet. Man glemmer at en viktig del av det å ivareta lands interesser er å finne felles globale løsninger. Den forståelsen manglet i talen, sa Solberg, ifølge Aftenposten.

– Det er en utfordring med en amerikansk president som har en litt manglende forståelse av de fellesløsningen som trengs, faktisk er til gunst for alle land, også USA, sa statsministeren til Dagbladet.

Solberg kommenterte også Trumps tilsynelatende sarkastiske Twitter-melding om klimaaktivisten Greta Thunberg (16).

Hun var tydelig sint og hadde tårer i øynene da hun mandag talte for FNs hovedforsamling. Etterpå skrev Trump på Twitter at Thunberg så ut som en lykkelig jente som ser fram til en lys framtid.

– Jeg synes alle politiske aktører bør la være å sjikanere folk som har tydelige meninger. Det er en 16 år gammel jente med et sterkt engasjement. Hvis du er president i USA, så er kanskje ikke Greta Thunberg din største utfordring, sa Solberg, ifølge VG.

