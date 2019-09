Johnson: – En dom vi skal respektere

NTB utenriks

– Jeg er dypt uenig med høyesteretts avgjørelse. Jeg har den ytterste respekt for rettsvesenet. Jeg tror ikke dette var den riktige konklusjonen og jeg tror suspensjonen har blitt brukt i århundrer uten å bli utfordret på denne måten, sier Johnson til britiske medier, ifølge Sky News.

Tirsdag kom en enstemmig høyesterett fram til at suspensjonen gjorde at Parlamentet ikke kunne utføre sine oppgaver og at regjeringen ikke kunne dokumentere at det var nødvendig å sende de folkevalgte hjem i fem uker for å forberede en trontale. Retten konkluderte derfor med at suspensjonen var ulovlig og ugyldig.

– Det er helt vanlig å ha en trontale, og det skal vi ha. Men det viktige er at ingen er i tvil om at det er mange som vil legge hindringer i veien for brexitprosessen, sa Johnson i New York, der han er i forbindelse med møtet i FNs hovedforsamling.

Johnson lovet at Parlamentet skal få rikelig med tid til å diskutere brexit, og han gjentok at Storbritannia skal ut av unionen 31. oktober.

