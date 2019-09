Dødstallet stiger etter opptøyer i indonesisk provins

NTB utenriks

23 sivile ble drept i byen Wamena under opptøyer som angivelig ble utløst av et rykte om at en lærer hadde rettet rasistiske kommentarer til innfødte, ifølge provinsens militære talsmann Eko Daryanto.

Myndighetene sier at anklagene om rasistiske kommentarer er grunnløse. Folkemengder satte fyr på regjeringsbygninger og butikker under opptøyene.

– Ofrene døde da de ble fanget i brannene og slått med gjenstander, sier Eko tirsdag.

Provinsens helsesjef sa tidligere mandag at fire personer, blant dem en soldat, ble drept i et annet sammenstøt mellom sikkerhetsstyrker og studentdemonstranter i provinshovedstaden Jayapura.

Der skjøt sikkerhetsstyrker varselskudd mot steinkastende studenter ved et universitet mandag.

En soldat skal ha blitt knivstukket og drept, og en student skal ha blitt skutt og drept i Jayapura-området.

I Wamena, som ligger rundt 25 mil unna, kom det også til harde sammenstøt mellom studenter og sikkerhetsstyrker, og flere offentlige bygninger gikk opp i flammer.

Papua-provinsen ligger vest på verdens nest største øy Ny-Guinea og har de siste månedene opplevd omfattende opptøyer og demonstrasjoner med krav om selvstyre.

Indonesiske myndigheter anklager separatister for å stå bak uroen.

