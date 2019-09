Bercow: Parlamentet trer sammen igjen onsdag

NTB utenriks

– Dommerne har avvist regjeringens påstand om at stengingen av Parlamentet i fem uker var normal prosedyre for å forberede trontalen. Dermed har de bekreftet Parlamentets rett og plikt til å møtes i denne viktige tiden og stille regjeringen til ansvar, sier Bercow tirsdag formiddag.

Han sier han vil møte partilederne for å sikre at Underhuset trer sammen så raskt som mulig.

Til pressen utenfor Parlamentet kunngjorde han senere at kammeret skal samles igjen onsdag formiddag.

Bercow, som konservativ og brexitmotstander, har sagt at han er villig til å rive i filler regelboken for å hindre at Boris Johnson bryter loven om brexitutsettelse.