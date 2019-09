Avis: Pelosi i ferd med å snu i spørsmålet om riksrett og Trump

NTB utenriks

Pelosi, Demokratenes leder i Representantenes hus, har i det stille forhørt seg med allierte og lovgivere om tiden er inne for å stille Trump for riksrett, opplyser ikke navngitte demokratiske tjenestemenn til avisen mandag.

Den innflytelsesrike 79-åringen, som hittil har sagt nei til en riksrettssak, kan i så fall gi stor momentum til den voksende bevegelsen i Huset som krever sak mot presidenten. Pelosi har det siste året fått flengende kritikk fra flere demokrater, blant dem Alexandria Ocasio-Cortez, for å ha vært avvisende til riksrettsløsningen.

Ifølge Washington Post kan Trumps innrømmelse av at han pratet med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj om Joe Biden, være dråpen som fikk begeret til å renne over for Pelosi.

Samtaler

Mandag kveld tok Pelosi flere telefonsamtaler med rådgivere for å kjenne etter stemningen for riksrett, og flere som tidligere har ment at riksrett var usannsynlig, anser det nå som uunngåelig, ifølge kildene.

Ledende demokrater har pågående samtaler om å opprette en komité som kan håndtere riksrettsprosessen, skriver Washington Post-journalist Rachel Bade på Twitter. De skal ifølge kildene møtes for å diskutere saken tirsdag klokken 16 lokal tid, tilsvarende klokken 22 norsk tid.

Samtidig skriver sju kongressdemokrater en kronikk i Washington Post at Ukraina-affæren, dersom opplysningene stemmer, gjør en riksrettssak nødvendig.

– Vi kommer ikke til denne konklusjonen på en lettvint måte, skriver demokratene.

Store midler

En telefonsamtale mellom Zelenskyj og Trump 25. juli har kokt opp en ny skandale i USA, og det er frykt for utenlandsk valginnblanding i nok et amerikansk valg. I samtalen skal Trump ha forsøkt å presse Ukraina til å etterforske Bidens sønn, Hunter Biden, for korrupsjon.

Ifølge Washington Post ønsker flere demokrater svar på hvorfor Trump-administrasjonen holdt tilbake 250 millioner dollar i militær bistand til Ukraina kort tid før telefonsamtalen med Zelenskyj, men friga midlene etter samtalen, med et ekstra tillegg på 140 millioner dollar.

Varselsak

En etterretningsansatt som skal hatt kjennskap til samtalen, ble så alarmert av «løfter» Trump kom med at han valgte å varsle om saken. Fungerende nasjonal etterretningssjef i USA, Joseph Maguire, har nektet å gi etterretningskomiteen i Kongressen en kopi av varselet.

Flere ønsker svar på om Trump har forsøkt å bruke midlene til å presse Ukraina til å iverksette en Biden-etterforskning. Trump har innrømmet at partene blant annet snakket om demokratenes presidentkandidat Joe Biden, men hevder at det var fordi han ikke ønsket at Biden skulle bidra til mer korrupsjon i Ukraina.

(©NTB)