Angivelig flykaprer løslatt i Hellas, offer for feil identitet

Greske medier meldte i helgen at 65 år gamle Mohammed Ali Hammadi var pågrepet på øya Mykonos.

Hammadi var i juni 1985 med på å kapre et passasjerfly etter avgang fra Aten. En 23 år gammel amerikansk passasjer ble drept under kapringen.

I 1987 ble Hammadi pågrepet i Tyskland og dømt til livsvarig fengsel, men han ble løslatt etter 18 års soning og returnerte da til Libanon.

USA har imidlertid Hammadi på sin liste over ettersøkte terrorister og har utlovet en belønning på 5 millioner dollar for ham.

Feil person

Etter at pågripelsen i Hellas ble kjent, rykket libanesiske myndigheter raskt ut og sa at gresk politi hadde tatt feil mann. De identifiserte den pågrepne mannen som Mohammed Saleh, en libanesisk journalist.

Salehs kone bekreftet dette, og tyske myndigheter slo også fast at det ikke var Hammadi som var pågrepet i Hellas.

Mandag erkjente gresk politi tabben, og samme kveld ble Mohammed Saleh løslatt. Ifølge kona Leila reiser han om kort tid tilbake til Beirut.

Drama

Kapringen av TWA Flight 847, som skulle til San Diego i USA, skapte stor oppmerksomhet. De tre kaprerne krevde løslatelse av 700 sjiamuslimer som satt i israelsk fangenskap og tvang først flyet til Beirut, deretter til Alger.

Først etter 17 dager ble de siste av de 146 som var om bord i flyet, løslatt.

USA mislikte sterkt at Tyskland løslot Hammadi og krevde ham utlevert. Den tyske regjeringen avslo begjæringen, angivelig av frykt for at to tyske statsborgere som var tatt som gisler i Libanon, ville bli drept.

Både Hammadi og de to andre mennene som kapret flyet, Hasan Izz-Al-Din og Ali Atwa, hevdes å tilhøre Hizbollah, noe den libanesiske gruppen i alle år har benektet.

