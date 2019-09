Åtte babyer omkom i sykehusbrann i Algerie

NTB utenriks

– Vi klarte å redde 11 babyer, 107 kvinner og 28 ansatte, sier talsmann Nassim Bernaoui.

I en annen uttalelse fra myndighetene heter det at 37 mødre ble evakuert. Brannen brøt ut like før klokka fire tirsdag morgen i Oued Souf, rundt 50 mil sørøst for hovedstaden Alger.

– Vi sørger over dødsfallene til åtte babyer. Noen døde av brannskader, og andre av røykforgiftning, tilføyer Bernaoui.

Flere titalls brannbiler ble sendt til sykehuset for å få kontroll på flammene. Algeries statsminister Noureddine Bedoui har beordret en etterforskning og sendt helseminister Mohamed Miraoui til brannstedet.

Årsaken til sykehusbrannen i det nordafrikanske landet er ikke bekreftet, men Miraoui sier algerisk TV at det er mistanke om at brannen ble utløst av et apparat mot mygg.

(©NTB)