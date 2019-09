Verdens eldste reiseselskap er konkurs

NTB utenriks

21.000 ansatte i 16 ulike land blir arbeidsløse, og Thomas Cooks 34 passasjerfly er satt på bakken med umiddelbar virkning.

– Til tross for flere forsøk har ikke forhandlingene resultert i enighet mellom selskapets interessenter, opplyser selskapet.

600.000 billetter er kansellert som følge av konkursen, og 150.000 briter er blant dem som nå må hentes hjem fra utlandet med andre flyselskap.

Britiske luftfartsmyndigheter (CAA) har døpt beredskapsplanen som nå settes i verk, for «Operasjon Matterhorn», omtaler den som den største i sitt slag siden andre verdenskrig og anslår at det vil ta opptil to uker før alle briter får plass på fly hjem.

Konkursmeldingen rammer også nærmere 35.000 nordiske kunder som er på reise med Ving og Spies, rundt 9.000 av dem norske.

Ving og Spies beklager

– Vi jobber nå intensivt for at alle berørte kunder skal komme seg hjem med så små forsinkelser som mulig. Vi beklager på det sterkeste at dette påvirker våre kunder, heter det i en kunngjøring på Vings norske nettside.

– Alle flygninger med Thomas Cook Airlines Scandinavia og andre charterfly er avlyst, heter det på nettsiden til danske Spies.

Ved feriestedet Les Orangers i Tunisia fikk de britiske gjestene som var i ferd med å sjekke ut mandag morgen, en ekstra regning som følge av konkursen.

En av gjestene, Ryan Farmer, forteller at sikkerhetsvakter stengte utgangsdøren da han og andre nektet å betale.

Styrt avvikling

Thomas Cook var verdens første reiseselskap og ble grunnlagt av baptistpresten med same navn i den engelske landsbyen Market Harborough i Leicestershire i England i 1841.

Den første «pakkereisen» gikk med tog til Leicester, rundt 500 ble med og betalte 1 shilling hver for tur/retur-billetten. Nå blir det ikke flere pakkereiser.

– Det er dypt beklagelig at jeg og resten av styret ikke fikk til dette, sier administrerende direktør Peter Fankhauser i Thomas Cook.

Skuffet storeier

Kinesiske Fosun Tourism Group, som er største eier i Thomas Cook, er skuffet over konkursen.

Det kinesiske konglomeratet, som er tungt inne i alt fra eiendom, legemidler og høyteknologi, til gruvedrift, reiseliv og medier, la i forrige måned fram en redningsplan og tilbød seg å spytte inn 5 milliarder kroner mot at de øvrige eierne gjorde det samme. Dette gikk de ikke med på.

– Fosun er skuffet over at Thomas Cook Group ikke har vært i stand til å finne en levedyktig løsning på den foreslåtte rekapitaliseringen med banker, store aksjeeiere og andre involverte parter, heter det i en kunngjøring fra Fosun.

Nei fra britiske myndigheter

Thomas Cook ba også britiske myndigheter om 1,7 milliarder kroner for å sikre videre drift, men fikk avslag.

Et slikt bidrag ville ifølge statsminister Boris Johnson ha skapt en farlig presedens fordi andre selskap i samme situasjon ville ha forventet samme støtte.

– Vi må se nærmere på hvordan turoperatørene på ett eller annet vis kan beskytte seg selv mot framtidige konkurser, sa Johnson mandag.

Endrede reisemønstre

Endrede reisemønstre og billige flybilletter på nett er noen av årsakene til konkursen i Thomas Cook, mener aksjeanalytikersjef Jacob Pedersen i danske Sydbank.

Før i tiden bestilte de fleste ferdige pakkereiser, men i dag finner mange billige flybilletter på nett og booker selv hotell. Thomas Cook har ikke vært flinke nok til å omstille seg, mener han.

Usikkerhet knyttet til brexit har også lagt en demper på britenes reiselyst, noe som har rammet reiseselskapet hardt, sier Pedersen.

