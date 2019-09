Svensk tankskip frigitt i Iran

NTB utenriks

Rederiet Stena Bulk opplyste søndag at tankskipet i løpet av kort tid kunne forlate Iran, noe iranske myndigheter bekreftet.

Mandag opplyste en talsmann for regjeringen i landet at Stena Impero, som ble tatt i arrest 19. juli, fritt kan seile videre.

– De rettslige prosessene er avsluttet, og basert på det er forutsetningene oppfylt for å slippe oljetankeren fri, og oljetankeren kan dra, sa Ali Rabiei under en pressekonferanse.

Stena Impero ble stanset av den iranske Revolusjonsgarden da det var på vei gjennom Hormuz-stredet, ifølge Iran fordi det hadde kollidert med et fiskefartøy og stukket av.

Tankskipet, som seiler under britisk flagg, måtte deretter gå til land i den iranske havnebyen Bandar Abbas, der det siden har ligget.

Utfallet av etterforskningen av det angivelige sammenstøtet med et fiskefartøy og den påfølgende rettsprosessen er ikke kjent.

Mange har sett på arresten av Stena Impero som iransk hevn for at den britiske marinen tok beslag i et iransk tankskip utenfor Gibraltar fordi oljelasten om bord angivelig var på vei til Syria.

Det iranske tankskipet Grace 1, som senere ble omdøpt til Adrian Darya 1, ble løslatt av Gibraltar i midten av august.

Statlig iransk TV meldte alt for to uker siden at det svenske tankskipet snart ville få seile videre.

(©NTB)