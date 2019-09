Emmy åpnet med priser til «Mrs. Maisel»

NTB utenriks

Tony Shalhoub var den første som gikk på scenen under den 71. utgaven av Emmy-utdelingen i Los Angeles natt til mandag for å motta pris. Han fikk pris for beste mannlige birolle i en komiserie, for sin rolle i «The Marvelous Mrs. Maisel».

Alex Borstein, som har spilt i samme serie, fikk pris for beste kvinnelige birolle i en komiserie.

Etter «Game of Thrones» med 32 nominasjoner, har «The Marvelous Mrs. Maisel» nest flest nominasjoner, med 20. Amazons fortelling handler om en husmor som blir standupkomiker på 1950-tallet.

Emmy regnes som TV-bransjens svar på Oscar-prisene i USA.

