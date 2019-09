Verken Lieberman eller arabiske partier støtter Netanyahu

NTB utenriks

Det fikk Israels president Reuven Rivlin høre da han søndag innkalte partilederne for å finne ut hvem som skal få oppdraget med å danne ny regjering.

Statsminister Benjamin Netanyahu og hans høyreparti Likud gjorde et dårlig valg tirsdag og må nøye seg med 31 representanter i Knesset, sju færre enn i dag.

De høyrenasjonalistiske og ultraortodokse partiene i dagens koalisjonsregjering fikk heller ikke stor nok oppslutning til å kunne berge Netanyahu, som derfor trolig må gi slipp på statsministerstolen.

Tidligere forsvarssjef Benny Gantz og hans sentrumsallianse Blått og hvitt ble valgets vinnere og sikret seg 33 representanter i Knesset, men heller ikke deres støttepartier er sterke nok til å sikre flertall.

Gantz avviser Netanyahu

Nye konstellasjoner må derfor til. Netanyahu har foreslått en samlingsregjering mellom Likud og Blått og hvitt, der han selv og Gantz veksler på å være statsminister.

Gantz har imidlertid gjort det klart at han nekter å sitte i regjering med korrupsjonssiktede Netanyahu, men han avviser ikke en samlingsregjering med Likud – vel å merke om han selv får statsministerposten.

Lieberman vil være nøytral

Avigdor Lieberman og hans høyrenasjonalistiske og sekulære parti Yisrael Beiteinu, som tvang fram nyvalg da de forlot Netanyahus regjering, er en joker med sine åtte mandater. Søndag gjorde han det klart at han verken støtter Netanyahu eller Gantz.

Netanyahu får ikke hans støtte fordi han ville være avhengig av de ultraortodokse partiene, og heller ikke Gantz får hans støtte fordi han mener at han kan komme til å inngå avtaler med de ultraortodokse eller med de arabiske partiene, som han kaller Israels fiender.

Arabiske partier støtter Gantz

Samtidig signaliserte de fire arabiske partiene, som har samlet seg i Felleslista og ble Israels tredje største parti med 13 mandater, at de vil støtte Gantz.

Det er første gang siden 1992 at de arabiske partiene støtter en statsministerkandidat over en annen. Da ga de sin støtte til Yitzak Rabin, som senere var med på å forhandle fram Oslo-avtalen.

Lederen for Felleslista, Ayman Odeh, sier at deres fremste prioritet er å fjerne statsminister Benjamin Netanyahu fra makten, og at beslutningen om å støtte Gantz ikke innebærer støtte til Blått og hvitts politikk.

Kan gå uker

Rivlin har nå to dager med sonderinger på seg før han gir regjeringsoppdraget til noen, og vedkommende vil deretter ha 28 dager på seg til å danne en styringsdyktig koalisjonsregjering.

Trolig blir det Gantz som Rivlin først henvender seg til, siden han fikk flest mandater. Men selv med de arabiske partienes 13 mandater er Gantz langt fra de 61 han trenger. Netanyahu på sin side får heller ikke 61, selv med mandatene til de ultraortodokse.

Dersom den som får oppdraget ikke lykkes med dette innen fristen, kan presidenten forlenge fristen med 14 dager. Om Israel da fortsatt står uten regjering, kan det gå mot nok et nyvalg.

