Demonstrasjoner mot Egypts president

NTB utenriks

Titalls mennesker deltok i demonstrasjoner på Tahrirplassen i Kairo fredag kveld.

Minst fem demonstranter ble arrestert under demonstrasjonen på Tahrirplassen, ifølge en journalist fra nyhetsbyrået AFP som var til stede. Politiet brukte tåregass mot demonstrantene.

Videoer fra stedet viser at demonstrantene ber Abdel Fattah al-Sisi gå av som president.

Demonstrasjoner har vært sjeldne i Egypt etter at de innførte et forbud etter at tidligere president Mohammed Morsi ble styrtet i 2013.

Under al-Sisi har myndighetene ført en brutal kampanje mot politiske dissidenter og fengslet tusenvis av islamister, sekulære aktivister og populære bloggere.

