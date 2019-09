Sudansk mann drept etter å ha blitt plukket opp av Libyas kystvakt

NTB utenriks

Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) fordømmer drapet på det sterkeste.

– Dette er en ventet tragedie. Bruken av skarpe kuler mot ubevæpnede, sårbare sivile, enten det er menn, kvinner eller barn, er uakseptabelt under enhver omstendighet, skriver IOMs talsmann Leonard Doyle i en uttalelse fredag.

FN-organisasjonen krever at libyske myndigheter etterforsker saken og at de ansvarlige blir stilt for retten.

Libyske myndigheter har fått støtte fra EU i form av penger og opplæring for å stanse migranter og flyktninger på vei til Europa før de kommer i internasjonalt farvann. Avtalen er blitt kraftig kritisert, og private redningsskip i Middelhavet nekter å overlate mennesker de har reddet, til den libyske kystvakten, slik de ofte får beskjed om.

Drapet på den sudanske mannen er ifølge IOM en kraftig påminnelse om hvilke grusomme forhold som gjelder for migranter som blir plukket opp av Libyas kystvakt etter å ha betalt menneskesmuglere for å bringe dem til Europa.

