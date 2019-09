Minst to døde i uvær i Texas

NTB utenriks

Redningsbåter har kommet hundrevis av bilister til unnsetning som følge av at gatene i millionbyen ble stående under vann. Mange ble også sittende hjemme som følge av den kraftige nedbøren i forbindelse med stormen Imelda.

Den ene omkomne var en middelaldrende mann som druknet da varebilen hans endte på dypt vann. Han stanset ifølge myndighetene først opp på grunn av oversvømmelsene, men tråkket deretter på gassen i et forsøk på å komme gjennom. I stedet gikk varebilen under i vannet, som hadde en dybde på 2,5 meter.

Den andre omkomne var en 19-åring som ble rammet av elektriske støt da han forsøkte å flytte hesten sin fra en innhegning sør for Houston.

Uværet slo ut strømnettet til 100.000 boliger, og i en periode måtte Houstons flyplass stenge. Over 900 flygninger ble enten innstilt eller forsinket.

Torsdag kveld lokal tid hadde vannet begynt å trekke seg tilbake fra de fleste områdene, men myndighetene regnet med å jobbe til langt på natt for å få ryddet vekk kjøretøy som folk forlot etter at de ble stående fast i vannmassene.

USAs nasjonale værtjeneste opplyser at foreløpige anslag tyder på at Jefferson fylke, som ligger rett øst for Houston, ble rammet av 102 centimenter nedbør i løpet av bare 72 timer. Hvis anslagene blir bekreftet, vil uværet være det sjuende fuktigste i USAs historie.

