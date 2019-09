Kilder: Tysk klimapakke vil koste over 50 milliarder euro

NTB utenriks

Det tilsvarer drøyt 500 milliarder kroner.

Etter flere uker med krangling og en 18 timers maratonforhandling natt til fredag, ble koalisjonspartnerne i den tyske regjeringen omsider enige om en pakke med tiltak for å motvirke klimaendringene.

– Det er en avtale med mange tiltak og en mekanisme for årlig monitorering, opplyser en ikke navngitt regjeringskilde fredag.

Nyheten om at koalisjonsregjeringen til Angela Merkel har lyktes i å bli enig om en klimapakke, kom samtidig med at tyske klimaaktivister er i ferd med å samle seg til den tredje runden med globale klimaprotester.

De tyske regjeringspartiene har vært delt i synet på hvordan man best kutter i utslippene av klimagasser. Hvilken retning Europas største økonomi velger, blir fulgt med argusblikk verden over. I dag står Tyskland på sjetteplass på lista over landene med størst utslipp.

Fra før er det kjent at Tyskland har ambisjoner om å kutte utslippene med 55 prosent sammenlignet med nivået i 1990 innen 2030.

