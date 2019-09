Enda en øystat i Stillehavet vender Taiwan ryggen

NTB utenriks

Det er andre gang på mindre enn en uke at en øystat bryter med Taiwan til fordel for Kina. Mandag gjorde Salomonøyene det samme. For Kina er det viktig å få de strategisk viktige stillehavsøyene på sin side.

Kiribatis anerkjennelse er enda en seier for Beijing få uker før Folkerepublikken Kina feirer 70-årsjubileum.

Taiwans utenriksminister Joseph Wu innkalte fredag til pressekonferanse på kort varsel der han kunngjorde at regjeringen umiddelbart vil kalle sine diplomater hjem, samtidig som han forventer at Kiribati gjør det samme med sine diplomater i Taiwan.

Han anklaget Kina for å ha «forført» Kiribati med løfter om investeringer og bistand.

Kiribati er det sjuende landet som har brutt med Taiwan siden Tsai Ing-wen ble valgt til president i 2016. Bare 15 land har fortsatt diplomatiske forbindelser med øya, som tidligere var kjent som Formosa, og som formelt heter Republikken Kina.

