USA kutter bistand til Afghanistan

NTB utenriks

Nyheten om bistandskutt kommer en drøy uke før det skal holdes valg i landet, der president Ashraf Ghani håper på fem nye år ved makten.

– Vi står opp mot dem som utnytter sin makt og innflytelse til å frata det afghanske folk støtte i form av bistand utenfra, sier USAs utenriksminister Mike Pompeo.

USA varsler nå et bistandskutt på 160 millioner dollar, drøyt 1,4 milliarder kroner, og bryter samtidig alt samarbeid med antikorrupsjonsenheten i landet.

Bør stilles til ansvar

– Vi forventer at den afghanske regjeringen demonstrerer klar vilje til å bekjempe korrupsjon, til å tjene det afghanske folk og til å opprettholde folkets tillit, sier Pompeo.

– Afghanske ledere som ikke makter å leve opp til en slik standard, bør stilles til ansvar, legger han til.

USAs forhold til Ghani har surnet kraftig de siste ukene som følge av den afghanske presidentens misnøye med et utkast til avtale mellom amerikanerne og Taliban.

President Donald Trump hadde opprinnelig invitert Ghani og utsendinger fra Taliban til USA, men avlyste i siste liten og erklærte samtalene med opprørsgruppa for «døde».

Dystre rapporter

USA generalinspektør for afghansk gjenoppbygging (SIGAR), John F. Sopko, har i gjentatte rapporter de siste årene tegnet et dystert bilde av utviklingen i landet.

Afghanistan er stort sett lovløst, regjeringen gjør lite for å slå ned på den massive korrupsjonen, og landets sikkerhetsstyrker lider store tap, konkluderte han for ett år siden.

For to år siden anslo Sopko at USA hadde brukt over 8.000 milliarder kroner på å stabilisere Afghanistan, uten å lykkes.

Gjennomkorrupt

Transparency International betegner Afghanistan som et av verdens mest korrupte land, der mye av bistanden havner i lommene på tidligere krigsherrer.

Norge har også brukt over 20 milliarder kroner på Afghanistan de siste 18 årene, drøyt halvparten på et militært bidrag.

Et regjeringsoppnevnt granskingsutvalg felte i 2016 en nedslående dom over det norske bidraget og konkluderte med at man hadde fått lite igjen for innsatsen.

(©NTB)