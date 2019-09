Tre Fukushima-sjefer frifunnet

NTB utenriks

Tidligere styreleder i operatørselskapet Tokyo Electric Power (Tepco) Tsunehisa Katsumata (79), tidligere visepresident Sakae Muto (69) og Ichiro Takekuro (73) var tiltalt for ikke å ha forsterket atomkraftverket Fukushima Daiichi, til tross for at de var klar over faren for at en tsunami kunne utløse en atomulykke.

De risikerte opptil fem års fengsel og bøter, men torsdag ble de frikjent i en domstol i Tokyo.

Dette er første gang noen ble straffeforfulgt i forbindelse med tragedien i mars 2011. 18.000 mennesker mistet livet i et jordskjelv og tsunamien som fulgte, og titusener måtte flykte fra sine hjem da den ene reaktorkjernen ved Fukushima-anlegget smeltet.

