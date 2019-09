Netanyahu inviterer rival til regjeringssamarbeid

NTB utenriks

Netanyahu, som har beveget seg stadig lenger til høyre gjennom sine ti år som Likud-statsminister, kjemper for sin politiske framtid etter nyvalget tirsdag.

Verken Likud eller tidligere forsvarssjef Gantz' sentrumsallianse Blått og hvitt klarte å sikre seg nok oppslutning til å danne en egen koalisjonsregjering med flertall i nasjonalforsamlingen Knesset.

Torsdag sier Netanyahu at han helst skulle ha dannet en høyrekoalisjon med ultraortodokse og nasjonalistiske allierte, men at valgresultatet viser at det ikke er mulig.

Gantz har tidligere utelukket å sitte i regjering med Netanyahu. Den tidligere forsvarssjefen tok allerede dagen etter valget til orde for å danne en bred samlingsregjering, men uten å utdype. Da nesten 95 prosent av stemmene var telt opp torsdag, hadde Blått og hvitt fått 33 av de 120 plassene i Knesset, mens Likud får 32.

– Vi vil ta grep for å danne en bred samlingsregjering som skal uttrykke folkeviljen, sa Gantz til tilhengere i Tel Aviv.

Den tredje hovedpersonen i det israelske valget, den sekulære høyrenasjonalisten Avigdor Lieberman, har også tatt til orde for å danne en samlingsregjering med Likud.

(©NTB)