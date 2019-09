NTB utenriks

Lederen for provinsrådet, Atta Jan Haqbayan, opplyser at minst 20 mennesker er drept og opptil 90 såret i angrepet tidlig torsdag morgen. Provinsguvernørens talsmann, Gul Islam Seyal, oppgir at tolv er drept.

Sykehuset i Qalat, som er hovedstaden i Zabul-provinsen, ble påført store skader i angrepet.

