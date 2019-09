Britene har delt forslag til løsning for irskegrensen

NTB utenriks

Tidligere i uken sa britene at de hadde et forslag om et alternativ til den såkalte backstop-løsningen som ligger i utmeldingsavtalen med EU.

De ønsket foreløpig ikke å dele denne planen med EU ennå, men torsdag har regjeringen snudd:

– Etter uker med detaljerte diskusjoner, har vi delt konfidensielle, uformelle dokumenter som gjenspeiler ideene Storbritannia har lagt fram. Vi vil komme med formelle, skriftlige løsninger når vi er klare og når EU gjør det klart at de vil behandle dem konstruktivt som et alternativ til backstop-løsningen, sier en talsperson for den britiske regjeringen.

Boris Johnson sier den foreliggende løsningen for irskegrensen er uakseptabel og ikke innebærer et klart nok brudd, ettersom den binder britene i en tollunion med EU på ubestemt tid.

