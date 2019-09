Saudi-Arabia sier oljeangrep «utvilsomt ble sponset av Iran»

NTB utenriks

Den saudiarabiske obersten Turki al-Maliki utdyper ikke påstanden, men nord for oljeanleggene ligger Irak og Iran på den andre side av Persiabukta.

Uttalelsene kom på en pressekonferanse i kongedømmets hovedstad Riyadh onsdag. Der viste militæret fram det de beskriver som en iransk kryssermissil og droner som ble brukt i angrepet sist helg.

USAs utenriksminister Mike Pompeo, som onsdag ankom Saudi-Arabia, var raskt ute med å anklage Iran for å stå bak. Lørdagens angrep rammet et oljefelt og verdens største oljeprosesseringsanlegg tilhørende det statlige oljeselskapet Aramco.

Iran har nektet for å ha noe å gjøre med angrepet, som rammet hjertet av Saudi-Arabias oljeindustri og rystet verdens energimarkeder.

Viste fram droner

Houthi-opprørerne som Saudi-Arabia kriger mot i nabolandet Jemen, har tatt på seg ansvaret for angrepet, som de hevder ble utført med hjelp av ti droner.

Al-Maliki, som også er talsmann for koalisjonen som kriger i Jemen, sier onsdag at 18 droner og 7 kryssermissiler ble brukt i angrepet. Kryssermissilet som ble vist fram til journalistene, er ifølge saudiaraberne et angrepsvåpen som avfyres fra land. Missilet er tilsynelatende koblet til en jetmotor og ble ikke detonert i angrepet, opplyser tjenestemennene i Riyadh.

200 droneangrep

De jemenittiske Houthi-opprørerne har ifølge CNN utført mer enn 200 droneangrep inne i Saudi-Arabia, men ingen av dem har vært så effektive som helgens angrep.

Saudi-Arabia har i over fire år stått i spissen for en USA-støttet koalisjon som har drevet massiv krigføring i kampen mot houthiene i Jemen. FN beskriver situasjonen i Jemen som den verste humanitære krisen i verden.

