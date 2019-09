Opposisjonspolitiker i Venezuela løslatt

NTB utenriks

Zambrano, som er visepresident i Venezuelas opposisjonskontrollerte nasjonalforsamling, har vært fengslet siden opposisjonen forsøkte å få militæret til å vende seg mot Venezuelas president Nicolás Maduro i april og mai.

Riksadvokaten i Venezuela, Tarek William Saab, som er lojal mot Maduro, sier i en uttalelse at Zambrano ble løslatt i forbindelse med en «enighet oppnådd med Venezuelas regjering og opposisjonen».

Zambrano er en av opposisjonslederen Juan Guaidós nære medarbeidere. Han har sittet i varetekt i et militærfengsel i Caracas. Han ble fengslet som et «forebyggende tiltak». Ifølge landets høyesterett ble han pågrepet for «skamløse forbrytelser som forræderi, konspirasjon og sivilt opprør».

