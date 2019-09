Minst 28 barn omkom i brann på skole i Liberia

NTB utenriks

Brannen på koranskolen i Paynesville, 11 kilometer øst for hovedstaden Monrovia, brøt ut rundt midnatt natt til onsdag. Elevene lå da og sov på skolens internat.

Ifølge en talsmann for politiet ble bygningen helt overtent og bare imamen, en lærer og to elever rakk å ta seg ut.

En talsmann for president George Weah opplyste i morgentimene at 26 barn og to lærere omkom i brannen, men senere kom det ulike opplysninger. Onsdag kveld opplyser presidentens kontor at 28 barn og en lærer mistet livet.

– Det er fullstendig hjerteskjærende og ulykksalig at vi mistet et så antall uskyldige liv i flammene, sa Weah da han selv besøkte branntomten onsdag.

– Jeg ber for familien til barna som døde i Paynesville. Dette er en vanskelig tid, både for dem og for hele Liberia, sa han.

Øyevitner forteller at foreldre sto foran bygningen og gråt mens de så på at flammene ble slukket og de døde ble båret ut i likposer.

– Jeg sov da jeg hørte bråket utenfor. Kona mi åpnet bakdøra og vi så at røyk kom ut av fremsiden av bygget. Da vi kom ut, så vi en voldsom brann på baksiden, sier den lokale innbyggeren Zazay, som bor ved den nå utbrente skolen.

En annen innbygger, som kaller seg Ballah, forteller at flere naboer bisto i slukningsarbeidet.

– Vi gikk og hentet vann og prøvde å slukke flammene. Da brannmannskapene kom fram, var det full fyr, sier han.

