Medier: Saudi-Arabia vil legge fram bevis for at Iran var involvert i angrepene

NTB utenriks

Det opplyser Saudi-Arabias forsvarsdepartement til den saudiarabiske avisen Al-Ain. Også statlig TV i landet melder det samme, melder Reuters.

Al-Ain og statlig TV melder at regimet har bevis på at iranske våpen har blitt brukt og at bevisene Saudi-Arabia besitter, skal bli presentert på en pressekonferanse onsdag kveld.

Natt til lørdag forrige uke ble det statlige oljeselskapet Aramco rammet av et droneangrep. Halvparten av produksjonen som stanset opp som følge av angrepet, ble tirsdag gjenopptatt.

Da energiminister og prins Abdulaziz bin Salman holdt pressekonferanse i Jeddah tirsdag kveld, sa han at han ikke vet hvem som står bak angrepene som rystet verdens energimarkeder.

USA var tidlig ute med å si at Iran sto bak angrepet og at dronene kom fra sørvest i landet, men dette har Iran benektet.