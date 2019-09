Juncker og Barnier til brexitdebatt i EU-parlamentet

NTB utenriks

– En hard brexit er ganske sannsynlig ettersom den britiske regjeringen stadig vekk gjentar at den er villig til å forlate EU uten en avtale, sa finske Tytti Tuppurainen da hun åpnet debatten på vegne av hjemlandet, som for tiden innehar presidentskapet i unionen.

Juncker fulgte opp med å si at faren for en hard brexit «fortsatt er høyst reell».

Forsamlingen i Strasbourg har satt av tre timer til debatt om den britiske utmeldingen fra EU. Deretter skal parlamentarikerne stemme over en resolusjon om brexit. Der fremheves blant annet behovet for å sikre rettighetene til EU-borgere i Storbritannia og britiske borgere i EU, å hindre at fredsavtalen for Nord-Irland settes i fare og at det er i begge siders interesse at utmeldingen skjer i ordnede former.

Parlamentet vil også understreke at EUs institusjoner og medlemsland står samlet i brexitsaken.

(©NTB)