India varsler forbud mot e-sigaretter

NTB utenriks

Den siste tiden har bekymringen økt verden rundt for e-sigarettenes helseskadelige virkninger. Onsdag varslet den indiske regjeringen et forbud som begrunnes med hensynet til de unge.

Dagen før ble New York den andre delstaten i USA som innførte forbud mot e-sigaretter med smakstilsetning. Forbudet trådte i kraft med umiddelbar virkning. Butikker i New York har nå to uker på seg til å fjerne produktene fra hyllene.

E-sigaretter er batteridrevne sigaretter der brukeren inhalerer aerosol med ulike tilsetningsstoffer, blant annet nikotin. Aerosolen blir ofte omtalt som damp, og praksisen omtales gjerne som damping.

E-sigaretter har lenge blitt markedsført som mindre helseskadelig enn vanlige sigaretter.

Delstaten Michigan ble den første amerikanske delstaten som forbød smakstilsatte e-sigaretter tidligere i september, men loven har ennå ikke trådt i kraft.

I forrige uke kunngjorde Trump-administrasjonen at den snart vil forby smakstilsatte e-sigaretter som følge av at stadig flere unge har begynt å bruke dem.

(©NTB)