EU-parlamentet slutter opp om unionens brexitstandpunkt

NTB utenriks

Parlamentet ønsker fortsatt en ryddig britisk utmeldelse med en avtale. I utgangspunktet forholder de seg til den avtalen som ble forhandlet fram av Theresa May tidligere i år, men som ble avvist i det britiske Underhuset.

I en resolusjon som ble vedtatt etter tre timers debatt i EU-parlamentet i Strasbourg onsdag, sier parlamentarikerne at de vil avvise en eventuell ny avtale dersom den ikke inneholder en nødløsning for irskegrensen. Nettopp spørsmålet om grensen mellom et utmeldt Storbritannia og EU-medlemmet Irland har vært den vanskeligste delen av utmeldingsprosessen.

Boris Johnson avviser den såkalte backstop-løsningen som foreligger, fordi han mener den ikke innebærer et klart nok brudd med EU.

Kan godta utsettelse

De drøyt 700 EU-parlamentarikerne åpner for en utsettelse dersom det skal til for å hindre en hard brexit eller gi tid for å holde nyvalg eller en ny folkeavstemning i Storbritannia. De gjorde det samtidig klart at det er opp til britene å be om en eventuell utsettelse.

Britene kan også få ekstra tid til å godkjenne en utmeldingsavtale eller trekke utmeldingen tilbake og forbli i unionen.

Storbritannias ansvar

Men selv om EU ønsker at britene skal forlate unionen med en avtale, er de langt fra blinde for at det motsatte kan bli tilfelle.

– En hard brexit er ganske sannsynlig ettersom den britiske regjeringen stadig vekk gjentar at den er villig til å forlate EU uten en avtale, sa finske Tytti Tuppurainen da hun åpnet debatten på vegne av hjemlandet, som for tiden innehar presidentskapet i unionen.

EU-president Jean-Claude Juncker fulgte opp med å si at faren for en hard brexit «fortsatt er høyst reell».

Parlamentet understreker også at dersom det blir en hard brexit, så er det ene og alene Storbritannias ansvar.

Borgernes rettigheter

I tillegg til spørsmålet om irskegrensen var spørsmålet om rettighetene til EU-borgere som bor i Storbritannia, et viktig tema.

Parlamentet understreker at deres første prioritering er å beskytte disse rettighetene. Det bor over 3 millioner EU-borgere i øyriket som er i ferd med å forlate unionen.

Forsamlingen oppfordrer også de resterende EU-medlemmene til å «etterstrebe en konsekvent og sjenerøs strategi» for å beskytte rettighetene til britiske borgere som bor i deres land. Dette gjelder drøyt 1,2 millioner briter.

(©NTB)