Oljeprisen faller etter rekordhopp

Tirsdag ettermiddag ble nordsjøolje med levering i november omsatt for 65,35 dollar fatet, noe som er en nedgang på over 5 dollar sammenlignet med mandagens sluttnotering.

Nedgangen forklares med økte forventninger til at Saudi-Arabia kommer til å kunne gjenoppta den reduserte oljeproduksjonen tidligere enn ventet.

Droneangrepene i Saudi-Arabia i helgen førte til at prisen på nordsjøolje steg over 14 prosent i løpet av mandagen. Prisøkningen var den kraftigste i alle fall siden 1988, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Angrepene som rammet to oljeanlegg natt til lørdag, tvang Saudi-Arabia til å innstille over halvparten av sin oljeproduksjon. Dermed forsvant umiddelbart 5,7 millioner fat olje per dag fra verdensmarkedet. Bortfallet er det største noen gang.

En ikke navngitt kilde sier til nyhetsbyrået Reuters tirsdag ettermiddag at produksjonen ventes å være i full sving igjen i løpet av to-tre uker.

