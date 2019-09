Nyvalg i Spania i november

NTB utenriks

Statsminister Pedro Sanchez sa etter et møte med kongen tirsdag at det blir nyvalg. Sanchez har ikke klart å få støtte fra andre partier til å bli tatt i ed for en ny periode.

Regjeringsforhandlingene har pågått siden april. Da vant Pedro Sanchez og hans Sosialistparti (PSOE) valget, men fikk bare 123 av 350 seter i nasjonalforsamlingen. Sanchez er avhengig av støtte fra det venstreradikale partiet Podemos for å danne regjering, men alle forsøk på dette har til nå vært mislykket.

I et forsøk på å bryte stillstanden holdt derfor kong Felipe samtaler med partiledere de siste to dagene. Tirsdag avsluttet han de siste samtalene med Podemos-leder Pablo Iglesias, og til slutt med Sanchez. Ingen av kandidatene har nok støtte til å sikre flertall i nasjonalforsamlingen, konstaterte kongen.

Sanchez har vært spansk statsminister siden juni i fjor, da et mistillitsforslag felte hans konservative forgjenger Mariano Rajoy.

I begynnelsen av september la Sanchez fram et nytt forslag for å lokke Podemos til å støtte ham. Men han har utelukket å danne en koalisjonsregjering, slik Podemos har krevd.

