Mange drept i angrep mot Ghanis valgkampmøte

Ifølge afghanske journalister utløste selvmordsbomberen en sprengladning under president Ashraf Ghanis valgkampmøte i Charicar, hovedstaden i Kabuls naboprovins Parwan.

– Flere sikkerhetskilder i Parwan-provinsen opplyser at selvmordsbombere kom på motorsykkel, tvitrer journalisten Bilal Sarwary, som jobber for blant andre britiske The Independent i Afghanistan.

Ifølge Sarwarys kilder er minst 33 mennesker drept og 43 såret i angrepet.

Det er kvinner og barn blant de drepte, og de fleste av ofrene ser ut til å være sivile. Ambulansene er fortsatt i sving, og tallet på ofre kan vise seg å være høyere, sier sykehusdirektøren Abdul Qasim Sangin til Reuters.

Ghani skal være uskadd etter angrepet, og valgkampen fortsetter.

Kort tid etter angrepet i Parwan meldte flere afghanske journalister om en kraftig eksplosjon i hovedstaden Kabul.

Den amerikanske ambassaden og NATOs hovedkvarter ligger i det samme området.

– Eksplosjonen har drept minst tre mennesker, tvitrer journalisten Frud Bezhan, som er korrespondent for Radio Free Europe / Radio Liberty i Afghanistan

Andre medier melder om et selvmordsangrep rettet mot forsvarsdepartementet i Kabul, nær USAs ambassade i landet.

