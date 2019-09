Italias Matteo Renzi starter nytt parti

NTB utenriks

Det nye partiet kan føre til problemer for landets nye samlingsregjering, som er et samarbeid mellom den populistiske Femstjernersbevegelsen (M5S) og det sosialdemokratiske partiet som Renzi nå forlater.

De to partiene har tidligere vært arge motstandere. Renzi regnes som en av de viktigste arkitektene bak det uventede samarbeidet.

Men i et intervju i avisen La Repubblica tirsdag sier Renzi at han forlater PD for å lage en «ny ting» fordi han føler PD mangler en framtidsvisjon.

30 parlamentarikere, blant dem landbruksminister Teresa Bellanova, blir med Renzi til det nye partiet, som ennå ikke har fått noe navn.

Han lover imidlertid at partiet vil forbli lojalt mot den nye regjeringen, som ledes av statsminister Giuseppe Conte.

