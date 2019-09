Brigitte Macron blir lærer igjen

NTB utenriks

Macron skal undervise i fransk. Skolen ligger i forstaden Clichy-sous-Bois øst for Paris, og elevene hennes vil være personer som er på jakt etter arbeid og som ikke har fullført videregående skole.

Hun mener at voksenopplæringen hun skal jobbe for, er svært viktig, og sier at hun også vil vise at det er mulig å begynne i arbeid igjen uansett alder. Selv er hun 66 år.

Brigitte Macron går tilbake i jobb samtidig som franske arbeidere er i harnisk over Macrons pensjonsreform, som blant annet innebærer en kraftig heving av pensjonsalder til 64 år for alle, uansett yrke.

Fredag ble Paris lammet av en omfattende streik i kollektivtransporten. Det er ventet flere streiker utover høsten.

Forstaden Clichy-sous-Bois fikk mye omtale høsten 2005 som følge av ungdomsprotester og alvorlige opptøyer etter at to tenåringsgutter mistet livet som følge av strømstøt i en transformatorstasjon da de forsøkte å gjemme seg for politiet.

Macron har fortalt pressen at hun er litt nervøs, men at det kjennes godt å være tilbake fire år etter at hun sluttet som lærer for å støtte ektemannens politiske karriere. Hennes forrige jobb var på en privat eliteskole i Paris.

