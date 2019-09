Australiere tiltales for spionasje i Iran

NTB utenriks

Den ene av de tre, den britisk-australske akademikeren Kylie Moore-Gilbert, ble pågrepet i september i fjor. Hun er tilknyttet Melbourne-universitetet i Australia

Ifølge britiske The Guardian skal hun alt ha fått en dom på ti års fengsel, som hun soner i Evin-fengselet i Teheran.

Det er ikke kjent hva hun er funnet skyldig i, men det har lenge vært antatt at hun anklages for spionasje.

Det er derfor uklart om den nye tiltalen dreier seg om samme forhold, men talsmann for den iranske påtalemyndigheten, Gholamhossein Esmaili, opplyser at vil hun bli tiltalt for å ha spionert for en fremmed makt. Det er ikke kjent hvilket land det er snakk om.

Esmaili bekrefter også at de to bloggerne Mark Firkin og Jolie King sitter i iransk varetekt og vil bli tiltalt for spionasje.

Paret forlot Perth i Australia i 2017 og har siden reist verden rundt og har skrevet og lagt ut bilder og videoer av sine opplevelser i reisebloggen The Way Overland.

Ifølge The Guardian ble de pågrepet i Iran for ti uker siden, angivelig etter å ha filmet med drone nær militære installasjoner i Jajrood i Teheran-provinsen. Nå vil også de bli tiltalt for spionasje, ifølge Esmaili, men det er ikke kjent hvilket land de angivelig skal ha spionert for.

Australia er ett av få land som har sluttet opp om et USA-ledet initiativ for å sende krigsskip til å patruljere i Hormuz-stredet.

I forrige uke oppdaterte australske myndigheter sitt reiseråd for Iran og oppfordret australiere til å revurdere sine eventuelle reiseplaner til landet. Det ble spesielt advart mot å oppsøke grenseområdene mot Afghanistan.

(©NTB)