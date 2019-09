Politiet i Hongkong forsvarer bruken av skarpe skudd

NTB utenriks

I en uttalelse mandag skriver politiet at bensinbomber kan føre til dødsfall, og at politiet er nødt til å reagere med samme maktbruk, eventuelt med våpen for å stanse dem.

Uttalelsen kommer dagen etter at det igjen brøt ut gatekamper mellom politiet, demonstranter og Beijing-vennlige motdemonstranter i Hongkong. Demonstrasjonen ble holdt uten tillatelse fra myndighetene, men den var stort sett fredelig.

Noen av demonstrantene satte søndag kveld fyr på veisperringer, og ved ett tilfelle trakk politifolk våpen for å advare demonstranter som kastet bensinbomber fra nært hold.

Det ble også meldt om sammenstøt mellom demonstranter som frykter for Hongkongs selvstyre og motdemonstranter som støtter myndighetene i Beijing.

I løpet av de 15 ukene protestene har vart, har politiet brukt tåregass, gummikuler og vannkanoner med blått fargestoff for å stanse demonstranter som har tydd til mer ytterliggående metoder, som hærverk, sperring av gater og forsøk på å ta seg inn i offentlige bygninger.

I forrige uke fikk politifolk blankofullmakt til å utføre pågripelser og bruke makt når de mener det er nødvendig, selv når de ikke er på jobb.

Hongkongs leder Carrie Lam har gitt etter for ett av demonstrantenes viktigste krav og trukket tilbake en omstridt lov som åpner for at personer i Hongkong kan bli utlevert til fastlands-Kina for å bli straffeforfulgt der.

Men hun har ikke gått med på kravet om valgreform, og hun vil heller ikke innlede en granskning av politivold, slik demonstrantene krever.

